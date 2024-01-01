Сколько налогов платят АЗС: инфографика

Уплата налогов сетями АЗС увеличивается. Но есть все основания считать, что налоговая нагрузка и фискальный контроль будут усиливаться и далее, уверены в enkorr.ua.

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Усиление налогового давления и контроля

Налоговые платежи увеличились, несмотря на снижение розничных продаж на 2,9%. Так, ТОП-10 сетей по количеству заправочных станций, на которые приходится 54% продаж топлива в стране, 2024 года уплатили на 38% больше “операционных” налогов - 10,35 млрд грн против 7,39 млрд годом ранее.

Половину из этого прироста дало увеличение уплаты НДС - 4,2 млрд, или на 53% больше показателя 2023 года (2,74 млрд грн). Преобладающую роль сыграла отмена летом 2023-го льготы по НДС на топливо, которая была введена весной 2022 года (адекватные 7% против нынешних 20%).

На 26% увеличились отчисления налога на прибыль (НПП) - рост с 1,7 млрд грн до 2,2 млрд. В конце года импульс этому пункту придало введение авансового платежа с АЗС. Этот радикальный и отчаянный шаг также весомо повлиял на цены на горючее.

Зарплатные налоги (НДФЛ и ЕСВ) - также рост на треть. Что это означает? Во-первых, что повысились официальные оклады: по ТОП-50 за год с 11 858 до 17 482 грн/мес. Во-вторых, что зарплат в “конверте” стало меньше. Больше всего “конверты” похудели в Avantage 7 и БРСМ, где персонал теперь платит налоги вдвое больше.