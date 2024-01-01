Скільки податків платять АЗС: інфографіка

Сплата податків мережами АЗС збільшується. Втім, є всі підстави вважати, що податкове навантаження та фіскальний контроль будуть зростати, впевнені в enkorr.ua.

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Посилення податкового тиску та контролю

Податкові платежі збільшилися, попри зниження роздрібних продажів на 2,9%. Так, ТОП-10 мереж за кількістю заправних станцій, на які припадає 54% продажів пального в країні, 2024 року сплатили на 38% більше “операційних” податків — 10,35 млрд грн проти 7,39 млрд роком раніше.

Половину з цього приросту дало збільшення сплати ПДВ — 4,2 млрд, або на 53% більше показника 2023 року (2,74 млрд грн). Переважну роль відіграло скасування влітку 2023-го пільги з ПДВ на пальне, яку було запроваджено навесні 2022 року (адекватні 7% проти нинішніх 20%).

На 26% збільшилися відрахування податку на прибуток (ПнП) — зростання з 1,7 млрд грн до 2,2 млрд. Наприкінці року імпульс цьому пункту надало запровадження авансового платежу з АЗС. Цей радикальний і відчайдушний крок також вагомо вплинув на ціни на пальне.

Зарплатні податки (ПДФО та ЄСВ) — також зростання на третину. Що це означає? По-перше, що підвищилися офіційні оклади: по ТОП-50 за рік з 11 858 до 17 482 грн/міс. По-друге, що зарплат у “конверті” стало менше. Найбільше “конверти” схуднули в Avantage 7 та БРСМ, де персонал тепер платить податки вдвічі більше.