Некоторые силы, связанные с украинскими нефтеперерабатывающими заводами, пытаются существенно повысить акциз на газ. В качестве аргумента и те и другие используют количество выплаченных налогов.

Сейчас в Украине акцизный налог на сжиженный газ составляет 52 евро за 1000 литров. На бензин – 213,5 евро. На дизель – 139,5 евро. При этом количество бензиновых автомобилей – 8,5 млн., дизельных – 3,3 млн., газовых – 2,1 млн. Так от каких автомобилей государство получает больше всего налогов?

Читайте также: Акциз на автогаз хотят поднять почти втрое

На этот вопрос нет однозначного ответа – каждый эксперт считает по-своему. Имеем лишь сводную таблицу от исполнительного директора Украинской ассоциации сжиженного газа (УАСГ) Олега Широкова и директора “Консалтинговой группы А-95” Сергея Куюна.

Получается, что каждый автомобиль, который ездит на газу потратил на содержание дорожного фонда примерно 1700 грн на год – в этом расчеты экспертов совпадают. Однако данные о расходах автомобилистов на бензине и дизеле сильно отличаются. Очевидно, такая ситуация возникла из-за методологии подсчета.

Судя по таблице, по данным Украинской ассоциации сжиженного газа общее количество автомобилей на ископаемом топливе составляет 13,8 млн а в “Консалтинговой группе А-95” общее количество машин 6,3 млн.

Скорее всего, газовая ассоциация считает все автомобили, а А-95 – только легковые. Ведь по официальным данным от Главного сервисного центра МВД Украины, общее количество транспортных средств в Украине составляет 13,9 млн автомобилей. Из них легковых автомобилей – около 7,0 млн.