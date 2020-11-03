Деякі сили, пов’язані з українськими нафтопереробними заводами, намагаються суттєво підвищити акциз на газ. Інші сили, які торгують скрапленим газом, їм протидіють. У якості аргументу і ті і інші використовують кількість виплачених податків.

Зараз в Україні акцизний податок на скраплений газ складає 52 євро за 1000 літрів. На бензин - 213,5 євро. На дизель - 139,5 євро. При цьому кількість бензинових автомобілів - 8,5 млн. дизельних - 3,3 млн. газових - 2,1 млн. Тож від яких автомобілів держава отримує найбільше податків?

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На це питання немає однозначної відповіді – кожен експерт рахує по-своєму. Маємо лише зведену таблицю від виконавчого директора Української асоціації скрапленого газу (УАСГ) Олега Широкова та директора “Консалтингової групи А-95” Сергія Куюна.

Виходить, що кожен автомобіль, який їздить на газу витратив на утримання дорожнього фонду приблизно 1700 грн на рік – у цьому розрахунки експертів збігаються. Проте данні про витрати автомобілістів на бензині та дизелю сильно відрізняються. Очевидно, така ситуація виникла через методологію підрахунку.

Судячи з таблиці, за даними Української асоціації скрапленого газу загальна кількість автомобілів на викопному паливі складає 13,8 млн а у “Консалтингової групи А-95” загальна кількість машин 6,3 млн.

Скоріш за все, газова асоціація рахує всі автомобілі, а А-95 – лише легкові. Адже за офіційними даними від Головного сервісного центру МВС України, загальна кількість транспортних засобів в Україні складає 13,9 млн автомобілів. З них легкових автомобілів – близько 7,0 млн.