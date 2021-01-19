Как оказалось, по полосам движения для общественного транспорта проезжает больше нарушителей, чем автобусов или троллейбусов.

Служба внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением Киева на основе данных детекторов транспорта проанализировала движение шестью выделенными полосами для маршрутных транспортных средств. Анализировали данные по интенсивности движения в час пик – с 9:00 до 10:00. Замеры проводились в течение года, на основе этого вычислены средние показатели.

Как оказалось, чаще всего по этим полосам двигались больше нарушителей, чем общественного транспорта. Впрочем, это зависит от конкретных улиц. Меньше всего нарушителей на выделенной полосе зафиксировано улице Елены Телиги в направлении проспекта Бандеры – 23%; больше всего – на проспекте Победы по направлению к площади Победы – 93%. Возможно, больше нарушают там, где контроль за полосами со стороны полиции меньше, или улица длиннее (Проспект Победы простирается на 12 км).

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Данное исследование показало, что установка камер автофиксации на этих улицах, которые будут в состоянии отслеживать нарушителей на выделенных полосах, окажется очень выгодной. Поэтому вряд ли столичная власть будет затягивать с этим вопросом. Ведь штраф за выезд на полосу для общественного транспорта в два раза выше, чем за превышение скорости – 510 грн.

Ниже приводим результаты исследований по улицам Киева: