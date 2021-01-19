Как оказалось, по полосам движения для общественного транспорта проезжает больше нарушителей, чем автобусов или троллейбусов.
Служба внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением Киева на основе данных детекторов транспорта проанализировала движение шестью выделенными полосами для маршрутных транспортных средств. Анализировали данные по интенсивности движения в час пик – с 9:00 до 10:00. Замеры проводились в течение года, на основе этого вычислены средние показатели.
Как оказалось, чаще всего по этим полосам двигались больше нарушителей, чем общественного транспорта. Впрочем, это зависит от конкретных улиц. Меньше всего нарушителей на выделенной полосе зафиксировано улице Елены Телиги в направлении проспекта Бандеры – 23%; больше всего – на проспекте Победы по направлению к площади Победы – 93%. Возможно, больше нарушают там, где контроль за полосами со стороны полиции меньше, или улица длиннее (Проспект Победы простирается на 12 км).
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Данное исследование показало, что установка камер автофиксации на этих улицах, которые будут в состоянии отслеживать нарушителей на выделенных полосах, окажется очень выгодной. Поэтому вряд ли столичная власть будет затягивать с этим вопросом. Ведь штраф за выезд на полосу для общественного транспорта в два раза выше, чем за превышение скорости – 510 грн.
Ниже приводим результаты исследований по улицам Киева:
- Бульвар Дружбы народов в направлении площади Великой Отечественной Войны: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 118 автомобилей в час, из них 60 – нарушителей (личного транспорта). Для сравнения: По другим полосам среднем пользовалось 3 268 авто в час.
- в направлении Демеевской площади: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 126 авто в час, из них 63 – нарушители. По другим полосам – 3 273 авто.
- Бульвар Леси Украинки в направлении Бессарабской площади: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжало 291 авто в час; из них 259 – нарушителей. По другим полосам – 1951 авто.
- по направлению к улице М. Бойчука: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 140 авто в час, из них 95 – нарушителей. По другим полосам – 1 888 авто.
- Бульвар Тараса Шевченко в направлении площади Победы: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 128 авто в час, из них 77 – нарушителей. По другим полосам – 1953 авто.
- в направлении Бессарабской площади: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 209 авто в час, из них 143 – нарушителей. По другим полосам проезжали 1837 авто.
- Улица Антоновича (участок от улицы Немецкой до Загородней) в направлении Лыбидской площади: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 55 авто, из них 22 – нарушителей. По другим полосам – 1649 авто.
- Улица Елены Телиги в направлении проспекта Степана Бандеры: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 83 авто, из них 19-нарушителей. По другим полосам – 2919 авто.
- в направлении улицы Александра Довженко: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 159 авто, из них 85 – нарушителей. По другим полосам – 2798 авто.
- Проспект Победы в направлении площади Победы: по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 929 авто. Из них 863 – нарушителей. По другим полосам – 2727 авто.
- в направлении Шулявского путепровода по полосе движения для маршрутных транспортных средств в среднем проезжали 222 авто. Из них 160 – нарушителей. По другим полосам – 3130 авто.