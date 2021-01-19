Як виявилось, смугами руху для громадського транспорту проїжджає більше порушників, ніж автобусів чи тролейбусів.

Служба впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом Києва на основі даних детекторів транспорту проаналізувала рух шістьма виділеними смугами для маршрутних транспортних засобів. Аналізували дані щодо інтенсивності руху в годину пік - з 9:00 до 10:00. Заміри проводилися впродовж року, на основі цього обчислені середні показники.

Як виявилось, найчастіше цими смугами рухалось більше порушників, аніж громадського транспорту. Втім, це залежить від конкретних вулиць. Найменше порушників на виділеній смузі зафіксовано вулиці Олени Теліги в напрямку проспекту Бандери – 23%; найбільше - на проспекті Перемоги в напрямку до площі Перемоги – 93%. Можливо, більше порушують там, де контроль за смугами з боку поліції менший, або вулиця довша (Проспект Перемоги простягається на 12 км).

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Дане дослідження показало, що встановлення камер автофіксації на цих вулицях, які будуть у змозі відслідковувати порушників на виділених смугах, виявиться дуже вигідним. Тому навряд чи столична влада буде затягувати з цим питанням. Адже штраф за виїзд на смугу для громадського транспорту вдвічі вищий, ніж за перевищення швидкості – 510 грн.

Нижче наводимо результати досліджень по вулицях Києва: