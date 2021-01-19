Як виявилось, смугами руху для громадського транспорту проїжджає більше порушників, ніж автобусів чи тролейбусів.
Служба впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом Києва на основі даних детекторів транспорту проаналізувала рух шістьма виділеними смугами для маршрутних транспортних засобів. Аналізували дані щодо інтенсивності руху в годину пік - з 9:00 до 10:00. Заміри проводилися впродовж року, на основі цього обчислені середні показники.
Як виявилось, найчастіше цими смугами рухалось більше порушників, аніж громадського транспорту. Втім, це залежить від конкретних вулиць. Найменше порушників на виділеній смузі зафіксовано вулиці Олени Теліги в напрямку проспекту Бандери – 23%; найбільше - на проспекті Перемоги в напрямку до площі Перемоги – 93%. Можливо, більше порушують там, де контроль за смугами з боку поліції менший, або вулиця довша (Проспект Перемоги простягається на 12 км).
Також цікаво: у Києві почала роботу перша камера, що фіксує порушників руху на смугах для транспорту
Дане дослідження показало, що встановлення камер автофіксації на цих вулицях, які будуть у змозі відслідковувати порушників на виділених смугах, виявиться дуже вигідним. Тому навряд чи столична влада буде затягувати з цим питанням. Адже штраф за виїзд на смугу для громадського транспорту вдвічі вищий, ніж за перевищення швидкості – 510 грн.
Нижче наводимо результати досліджень по вулицях Києва:
- Бульвар Дружби народів у напрямку площі Великої Вітчизняної Війни: Смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 118 автомобілів за годину, із них 60 – порушників (особистого транспорту). Для порівняння: іншими смугами в середньому користувалось 3268 авто за годину.
- у напрямку Деміївської площі: Смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 126 авто за годину, із них 63 – порушники. Іншими смугами – 3273 авто.
- Бульвар Лесі Українки в напрямку Бессарабської площі: Смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 291 авто за годину; із них 259 – порушників. Іншими смугами – 1951 авто.
- у напрямку до вулиці М. Бойчука: Смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 140 авто за годину, із них 95 – порушників. Іншими смугами – 1888 авто.
- Бульвар Тараса Шевченка в напрямку площі Перемоги: Смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 128 авто за годину, із них 77 – порушників. Іншими смугами - 1953 авто.
- у напрямку Бессарабської площі: Смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 209 авто за годину, із них 143 – порушників. Іншими смугами проїжджало 1837 авто.
- Вулиця Антоновича (ділянка від вулиці Німецької до Загородньої) в напрямку Либідської площі: Смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 55 авто, із них 22 – порушників. Іншими смугами – 1649 авто.
- Вулиця Олени Теліги в напрямку проспекту Степана Бандери: смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 83 авто, із них 19- порушників. Іншими смугами – 2919 авто.
- у напрямку вулиці Олександра Довженка: смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 159 авто, із них 85 – порушників. Іншими смугами – 2798 авто.
- Проспект Перемоги в напрямку площі Перемоги: смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 929 авто. Із них 863 – порушників. Іншими смугами – 2727 авто.
- у напрямку Шулявського шляхопроводу смугою руху для маршрутних транспортних засобів у середньому проїжджало 222 авто. Із них 160 – порушників. Іншими смугами – 3130 авто.