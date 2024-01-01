Сколько нетрезвых водителей поймала полиция в 2024 году: статистика

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За 2024 год полицейские составили 149 882 админпротокола по ст. 130 (Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения) КУоАП.
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Количество ДТП с пострадавшими с участием нетрезвых водителей: 1000 ДТП, в которых 110 человек погибли и 1302 человека травмировались.
Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий напоминает, что ст. 130 КУоАП - это об управлении в состоянии любого опьянения:
- управление транспортными средствами в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) или иного опьянения,
- управление транспортными средствами под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции,
- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов,
- отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
Какая ответственность за управление в состоянии опьянения?
- по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП - штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;
- по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового;
- по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
- по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, которое управляло транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП - 34000 гривен или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления на 3 года.