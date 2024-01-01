Сколько нетрезвых водителей поймала полиция в 2024 году: статистика

За 2024 год полицейские составили 149 882 админпротокола по ст. 130 (Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения) КУоАП.

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Количество ДТП с пострадавшими с участием нетрезвых водителей: 1000 ДТП, в которых 110 человек погибли и 1302 человека травмировались.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий напоминает, что ст. 130 КУоАП - это об управлении в состоянии любого опьянения:

управление транспортными средствами в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) или иного опьянения,

управление транспортными средствами под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции,

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов,

отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Какая ответственность за управление в состоянии опьянения?