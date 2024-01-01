Скільки нетверезих водіїв спіймала поліція у 2024 році: статистика

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За 2024 рік поліцейські склали 149 882 адмінпротоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
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Кількість ДТП із потерпілими за участю нетверезих водіїв: 1000 ДТП, у яких 110 осіб загинули та 1302 особи травмувалися.
Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадує, що ст. 130 КУпАП — це про керування в стані будь-якого сп'яніння:
- керування транспортними засобами в стані наркотичного (у тому числі алкогольного) чи іншого сп’яніння,
- керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції,
- передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів,
- відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Яка відповідальність за керування в стані сп’яніння?
- за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;
- за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;
- за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
- за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.