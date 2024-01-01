Скільки нетверезих водіїв спіймала поліція у 2024 році: статистика

За 2024 рік поліцейські склали 149 882 адмінпротоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.

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Кількість ДТП із потерпілими за участю нетверезих водіїв: 1000 ДТП, у яких 110 осіб загинули та 1302 особи травмувалися.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадує, що ст. 130 КУпАП — це про керування в стані будь-якого сп'яніння:

керування транспортними засобами в стані наркотичного (у тому числі алкогольного) чи іншого сп’яніння,

керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції,

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів,

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Яка відповідальність за керування в стані сп’яніння?