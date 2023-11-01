Октябрьский рынок новых легковых автомобилей в Украине показал скромный результат. По отношению к сентябрю потребительская активность увеличилась на 0,7%.

В октябре украинский автопарк пополнили свыше 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 83% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Самым большим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 шт. По сравнению с 2022 годом октябрьская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%.

Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое – до 574 ед. На третьей позиции в рейтинге Skoda – 477 авто (+46%). Четвертый результат у BMW – 461 авто (+255%). Замыкает лидерскую пятерку Renault – 432 автомобиля (+60%).

Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли следующие марки: Nissan – 309 ед; Hyundai – 240 ед.; Mercedes-Benz – 224 ед.; Mazda – 220 ед.; Peugeot – 200 ед.

Титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю Renault Duster – 387 регистраций.

Всего с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.