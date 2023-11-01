Жовтневий ринок нових легковиків в Україні показав скромний результат. Відносно вересня споживча активність збільшилась на 0,7%.

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 шт. У порівнянні з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од. На третій позиції в рейтингу Skoda - 477 авто (+46%). Четвертий результат у BMW – 461 авто (+255%). Замикає лідерську п’ятірку Renault – 432 авто (+60%).

Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: Nissan - 309 од.; Hyundai - 240 од.; Mercedes-Benz - 224 од.; Mazda - 220 од.; Peugeot - 200 од.

Титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster – 387 реєстрацій.

Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.