В октябре рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал лучший результат с начала года но не дотянул до объема годичной давности.

За месяц украинский автопарк пополнили 8,4 тыс. новых легковых авто или на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

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Наибольший спрос, как и год назад, имели автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 1431 шт. Однако по сравнению с прошлым годом Октябрьская реализация новых Рено в Украине уменьшилась на 22%. Сохранила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, регистрации автомобилей которой выросли на 11% до 1365 ед. Снова на третьей позиции в рейтинге Kia, практически продублировав свой прошлогодний результат – 830 зарегистрированных авто.

Skoda, которая год назад замыкала лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 10%, до 593 авто, и поднялась на четвертое место. Спрос на автомобили марки Volkswagen упал на 11% в годовом исчислении, но результата в 536 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.

Также в ТОП-10 октября 2020 года вошли следующие марки: Nissan – 399 шт. (-15%); Peugeot – 339 шт. (+46%); Hyundai – 304 шт. (-34%); Ford – 228 шт. (+12%); Mercedes-Benz – 202 шт. (+21%).

По итогам прошлого месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот компактный кроссовер в октябре выбрали 788 покупателей. Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.