У жовтні ринок нових легкових автомобілів продемонстрував найкращій результат з початку року але не дотягнув до обсягу річної давнини.

За місяць український автопарк поповнили 8,4 тис. нових легкових авто або на 6% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Найбільший попит, як і рік тому, мали автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 1431 шт. Однак у порівнянні з минулим роком жовтнева реалізація нових Рено в Україні зменшилась на 22%. Зберегла свою минулорічну позицію і японська марка Toyota, реєстрації автомобілів якої зросли на 11% до 1365 од. Знову на третій позиції в рейтингу Kia, практично продублювавши свій минулорічний результат – 830 зареєстрованих авто.

Skoda, яка рік тому замикала лідерську п’ятірку, збільшила реалізацію на 10%, до 593 авто, і піднялася на четверте місце. Попит на автомобілі марки Volkswagen впав на 11% в річному обчисленні, але результату в 536 зареєстрованих авто з запасом вистачило на п’яте місце.

Також до ТОП-10 жовтня 2020 року увійшли такі марки: Nissan – 399 шт. (-15%); Peugeot – 339 шт. (+46%); Hyundai – 304 шт. (-34%); Ford – 228 шт. (+12%); Mercedes-Benz – 202 шт. (+21%).

За підсумками минулого місяця титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів дістався автомобілю KIA Sportage. Цей компактний кросовер у жовтні вибрали 788 покупців. Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 68,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.