Из-за активных боевых действий в этом году рынок новых легковых автомобилей сократился более чем на половину. Но выстоял.

Как сообщает AUTO-Consulting, украинский авторынок в текущем году финиширует на отметке около 40 тыс. новых легковых автомобилей, что на -61,5% меньше, чем в 2021 году.

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Итоги 2022 года для украинского авторынка оказались худшими в XXI веке. Например, в 2015 году, когда из-за военных действий также было существенное падение, рынок тогда достиг 46,5 тыс. автомобилей и продемонстрировал -50% снижение объемов.

В свою очередь, рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) достигнет показателя в 4 тыс. штук и -69% по сравнению с прошлым годом.

То есть, суммарный рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2022 года составит 44 тыс. штук. К сожалению, это самый маленький показатель с 1997-1998 годов, когда рынок новых легковых автомобилей составлял около 30 тыс. штук.