Через активні бойові дії цього року ринок нових легкових автомобілів скоротився більш ніж на половину. Але вистояв.

Як повідомляє AUTO-Consulting, український авторинок в поточному році фінішує на позначці близько 40 тис. нових легкових автомобілів, що на -61,5% менше, ніж у 2021-му.

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Підсумки 2022 року для українського авторинку виявилися найгіршими у XXI столітті. Для прикладу, у 2015 році, коли через військові дії також було істотне падіння, ринок тоді досяг 46,5 тис. автомобілів та продемонстрував -50% зниження обсягів.

У свою чергу ринок нових легких комерційних автомобілів (LCV) досягне показника в 4 тис. штук та -69% у порівнянні з минулим роком.

Тобто сумарний ринок нових легкових та легких комерційних автомобілів за підсумками 2022 року складе 44 тис. штук. На жаль, це найменший показник з 1997-1998 років, коли ринок нових легкових автомобілів складав близько 30 тис. штук.