Сколько новых автомобилей продали в 2025 году: статистика

Украинский авторынок в 2025 году продемонстрировал уверенное восстановление и один из лучших результатов за последние годы. По данным AUTO-Consulting, по итогам года в Украине было реализовано 83 443 новых легковых автомобиля. Это на 17 процентов больше, чем в 2024 году, что позволяет говорить о восстановлении рынка после глубокого спада предыдущих лет.

2025 год стал переломным для автомобильного рынка. Продажи постепенно вернулись к довоенным ориентирам, а отдельные месяцы, в частности декабрь, отметились рекордными показателями спроса. Ключевыми драйверами роста стали стабилизация импорта, активное проникновение электромобилей и значительная роль неофициальных каналов поставки.

Лидеры брендов по итогам года

Первое место по объемам продаж в 2025 году удержала Toyota. Бренду удалось реализовать более 10 тысяч автомобилей. Хотя в конце года Toyota уступила лидерство в ежемесячных продажах бренду BYD, запаса с начала года хватило для сохранения общего первого места. Разница между Toyota и BYD по итогам года составила всего несколько сотен автомобилей.

BYD стал главным феноменом 2025 года. За один год бренд поднялся с одиннадцатой позиции сразу на вторую и в конце года обеспечил около 26 процентов всех продаж новых автомобилей в Украине. Это беспрецедентный результат для украинского рынка. Важно, что большинство автомобилей BYD реализовывались без развитой дилерской и сервисной сети. Несмотря на это, бренд стал вторым производителем в Украине, который продал более 10 тысяч авто за год.

Volkswagen второй год подряд удерживает третью позицию. Значительную часть результата бренда обеспечили электромобили китайского производства, что также поставлялись по неофициальным каналам. Именно этот фактор позволил Volkswagen оставаться среди лидеров.

Renault по итогам года опустилась на четвертую позицию, потеряв сразу две ступеньки. При этом ее показатели уже вплотную приблизились к результатам Skoda, которая активно наращивает присутствие и потенциально может изменить расстановку сил в ближайший год.

Премиум-сегмент и роль Китая

В премиальном сегменте лидерство сохранила BMW. В то же время в 2025 году бренд ощутил серьезное давление со стороны новых китайских производителей. Украинские потребители начали активнее доверять китайским премиальным маркам, что стало одной из главных неожиданностей года.

Самым ярким примером является Zeekr. За год бренд поднялся до восьмой позиции общего рейтинга и даже опередил Audi. Еще год назад Zeekr только входил в топ-20, а в 2025 году стал полноценным игроком премиального сегмента.

Самая успешная стратегия года

Отдельного внимания заслуживает Hyundai. Бренд продемонстрировал рост на 37 процентов, что более чем вдвое превышает средний темп роста рынка. Hyundai не только не потерял ни одной позиции в рейтинге, но и укрепил свои результаты. Такая динамика стала следствием взвешенной стратегии импортера, четкого контроля поставок и эффективной работы с модельным рядом.

Другие тенденции

Второй год подряд в топ-10 присутствует Honda. Ее позиции сформировались благодаря сочетанию работы официального импортера и продаж электромобилей через неофициальные каналы. Это позволило Honda опередить Suzuki, Mazda и Nissan, которые по итогам года показали близкие результаты между собой.

Ключевые выводы

2025 год подтвердил структурные изменения украинского авторынка. Доля электромобилей и китайских брендов выросла до исторических максимумов, а роль неофициальных поставок стала определяющей для общей статистики. В то же время классические бренды с официальным присутствием сохранили сильные позиции благодаря доверию потребителей и сервисной инфраструктуре.