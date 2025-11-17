Рынок мотоциклов в Украине: итоги октября 2025 года

В октябре украинцы оформили почти 4,9 тысячи мотоциклов, подсчитали эксперты Института исследований авторынка. Несмотря на сезонное снижение на треть против сентября, динамика "год к году" осталась положительной - плюс 9,8%.

То есть даже осенью мотоциклетный рынок держится уверенно.

Кстати кто осенью покупает мотоциклы

Новые, подержанные и внутренние продажи: кто лидирует

Большинство мотоциклов - новые, импортированные из-за рубежа: 57,9% от общего объема, или 2828 штук. На внутреннем рынке заключено 1694 сделки перепродажи (34,7%), а еще 364 мотоцикла (7,4%) - подержанные импортные.

Такая структура свидетельствует, что украинцы все активнее покупают новую технику “с нуля”, тогда как “свежие” подержанные модели из Европы или Японии имеют стабильный, но нишевый спрос.

"Японцы" и китайцы: два лагеря на внутреннем рынке

На рынке внутренних перепродаж лидирует Honda - признанный символ надежности. Далее - Yamaha, Suzuki, Kawasaki, которые вместе формируют "японскую четверку". Их покупают те, кто ценит долговечность и бренд.

А вот вторая половина топа - доступные китайские модели: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark, Shineray. Это выбор практичных покупателей, которым нужен простой транспорт для работы или передвижения в деревне. Таким образом, внутренний рынок разделен на две категории - "эмоциональных" и "прагматичных" байкеров.

Импорт подержанных: для души, не для экономии

Сегмент импорта подержанных мотоциклов выглядит совсем иначе. Здесь нет ширпотреба, только культовые имена: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley-Davidson, Ducati, BMW, Triumph, KTM, Indian.

Такие мотоциклы покупают не из-за цены, а из-за эмоции, стиль и коллекционную ценность. Это байки для тех, кто мечтал об определенной модели еще 10 лет назад - и наконец-то может ее привезти.

Новые мотоциклы: китайско-индийский тандем

В сегменте новых мотоциклов царит полный прагматизм. Лидеры продаж - Spark, Forte, Musstang, Lifan, Kovi, Geon, Tekken, Loncin, Viper и Bajaj. Здесь все просто: максимальная доступность, неприхотливость в уходе, дешевые запчасти. Такие байки покупают для курьерских служб, доставки, села или учебы - это первый транспорт, а не предмет престижа.

Кстати как выбрать свой первый автомобиль: советы новичкам

Комментарий эксперта:

Эксперт авторынка объясняет: "Мотоциклетный рынок интересен тем, что подавляющая доля здесь принадлежит новым изделиям - почти 58% в октябре. И этот тренд стабилен. Спрос держится на импорте из Китая и Индии. Фактически это готовая ниша для развития украинского производства: ведь мототехника - это не только мотоциклы, но и генераторы, мотопомпы, минитракторы. Спрос есть - не хватает производителей".

Итог

Мотоциклетный рынок Украины в октябре 2025 года показал типичную сезонность: падение объемов в конце сезона, но положительную динамику в годовом измерении.

Новые китайские мотоциклы формируют массовый сегмент, японские - остаются символом качества, а импортируемые подержанные - это уже хобби и стиль жизни.