Ринок мотоциклів в Україні: підсумки жовтня 2025 року

У жовтні українці оформили майже 4,9 тисячі мотоциклів, підрахували експерти Інституту досліджень авторинку. Попри сезонне зниження на третину проти вересня, динаміка «рік до року» залишилася позитивною — плюс 9,8%.

Тобто навіть восени мотоциклетний ринок тримається впевнено.

Нові, вживані та внутрішні продажі: хто лідирує

Більшість мотоциклів — нові, імпортовані з-за кордону: 57,9% від загального обсягу, або 2828 штук. На внутрішньому ринку укладено 1694 угоди перепродажу (34,7%), а ще 364 мотоцикли (7,4%) — вживані імпортні.

Така структура свідчить, що українці все активніше купують нову техніку “з нуля”, тоді як “свіжі” вживані моделі з Європи або Японії мають стабільний, але нішевий попит.

«Японці» і китайці: два табори на внутрішньому ринку

На ринку внутрішніх перепродажів лідирує Honda — визнаний символ надійності. Далі — Yamaha, Suzuki, Kawasaki, які разом формують «японську четвірку». Їх купують ті, хто цінує довговічність і бренд.

А ось друга половина топу — доступні китайські моделі: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark, Shineray. Це вибір практичних покупців, яким потрібен простий транспорт для роботи чи пересування у селі. Таким чином, внутрішній ринок поділений на дві категорії — «емоційних» і «прагматичних» байкерів.

Імпорт вживаних: для душі, не для економії

Сегмент імпорту вживаних мотоциклів виглядає зовсім інакше. Тут немає ширвжитку, лише культові імена: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley-Davidson, Ducati, BMW, Triumph, KTM, Indian.

Такі мотоцикли купують не через ціну, а через емоцію, стиль і колекційну цінність. Це байки для тих, хто мріяв про певну модель ще 10 років тому — і нарешті може її привезти.

Нові мотоцикли: китайсько-індійський тандем

У сегменті нових мотоциклів панує повний прагматизм. Лідери продажів — Spark, Forte, Musstang, Lifan, Kovi, Geon, Tekken, Loncin, Viper і Bajaj. Тут усе просто: максимальна доступність, невибагливість у догляді, дешеві запчастини. Такі байки купують для кур’єрських служб, доставки, села чи навчання — це перший транспорт, а не предмет престижу.

Коментар експерта:

Експерт авторинку пояснює: «Мотоциклетний ринок цікавий тим, що переважна частка тут належить новим виробам — майже 58% у жовтні. І цей тренд стабільний. Попит тримається на імпорті з Китаю та Індії. Фактично це готова ніша для розвитку українського виробництва: адже мототехніка — це не лише мотоцикли, а й генератори, мотопомпи, мінітрактори. Попит є — бракує виробників».

Підсумок

Мотоциклетний ринок України в жовтні 2025 року показав типову сезонність: падіння обсягів наприкінці сезону, але позитивну динаміку в річному вимірі.

Нові китайські мотоцикли формують масовий сегмент, японські — залишаються символом якості, а імпортовані вживані — це вже хобі та стиль життя.