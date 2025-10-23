Хто восени купує мотоцикли: статистика

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у вересні склав 7 тисяч. Ці обсяги менші, ніж були у попередньому місяці (серпні) на 18,1%, однак більші, ніж було торік у вересні-2024, на 11,2%. Наближення холодів бере своє, однак ця частина ринку все ж зростає, вважають експерти Інституту досліджень авторинку.

Структура ринку мотоциклів

Серед загальної кількості 56,6% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 3982 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 2491 угоду купівлі-продажу мототехніки, що склало 35,4% від загальної кількості.

Ще 7,9% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (559 шт.).

Динаміка ринку мотоциклів в Україні, 2024-2025

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами, де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року, виглядає наступним чином (М-М — у порівнянні до попереднього місяця, Y-Y — у порівнянні до такого ж періоду минулого року):

Внутрішні перепродажі: −7,5% M-M, +13,9% Y-Y

Імпорт вживаних: −19,8% M-M, +34,1% Y-Y

Імпорт нових: −23,4% M-M, +7,0% Y-Y

Саме у річних порівняннях у всіх трьох підсегментах числа зі знаком плюс.

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку першість утримує Honda, однак друге і третє місця за китайськими марками — Lifan та Geon, які з дуже невеликою різницею витіснили на четверту сходинку Yamaha. І цей процес не можна назвати боротьбою за споживача на «вторинці», яка може з місяця в місяць приносити різні результати, оскільки ринок максимально активно поповнюється новими мотоциклами переважно китайського виробництва, тому надалі ми бачитимемо японські, американські чи німецькі марки все нижче у списку.

У сегменті «пригнаних» — поки набір давно відомих «старожилів» ринку. Найбільше ввозять класичних «японців» — Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери. Є певна частка і мотоциклів «з характером»: Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку, а Ducati, Indian, KTM і Triumph — нагадують, що для когось мотоцикл це не просто транспорт, а стиль життя. І попри вік, ці машини приїжджають з амбіціями на нове життя на українських дорогах. Нехай навіть у таких невеликих кількостях.

У сегменті нових мотоциклів в Україні за перше місце минулого місяця серйозно боролися аж три марки: Spark, Lifan та Musstang. Різниця виявилася буквально в кілька проданих мотоциклів, однак все ж вона є, і опираючись на неї ці марки й розміщені у Топ-10.

Особливості ринку

На відміну від попередніх періодів у десятці наймасовіших нових байків цього разу не знайшлося місця для когось іншого, крім китайських та індійських мотобрендів. Це ймовірно вказує на те, що переважно мотоцикли в Україні купують як основні транспортні засоби (коли можливості стримують купівлю автомобіля), а не як додаткові, для спорту, відпочинку чи розваг.