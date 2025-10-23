Кто осенью покупает мотоциклы: статистика

Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в сентябре составил 7 тысяч. Эти объемы меньше, чем были в предыдущем месяце (августе) на 18,1%, однако больше, чем было в прошлом году в сентябре-2024, на 11,2%. Приближение холодов берет свое, однако эта часть рынка все же растет, считают эксперты Института исследований авторынка.

Кстати Honda разрабатывает мотоциклы, которые никогда не упадут

Структура рынка мотоциклов

Среди общего количества 56,6% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 3982 шт.

На внутреннем рынке было заключено 2491 сделка купли-продажи мототехники, что составило 35,4% от общего количества.

Еще 7,9% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (559 шт.).

Динамика рынка мотоциклов в Украине, 2024-2025

По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами, где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году, выглядит следующим образом (М-М - по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с таким же периодом прошлого года):

Внутренние перепродажи: -7,5% M-M, +13,9% Y-Y

Импорт бывших в употреблении: -19,8% M-M, +34,1% Y-Y

Импорт новых: -23,4% M-M, +7,0% Y-Y

Именно в годовых сравнениях во всех трех подсегментах числа со знаком плюс.

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке первенство удерживает Honda, однако второе и третье места за китайскими марками - Lifan и Geon, которые с очень небольшой разницей вытеснили на четвертую строчку Yamaha. И этот процесс нельзя назвать борьбой за потребителя на "вторичке", которая может из месяца в месяц приносить разные результаты, поскольку рынок максимально активно пополняется новыми мотоциклами преимущественно китайского производства, поэтому в дальнейшем мы будем видеть японские, американские или немецкие марки все ниже в списке.

В сегменте "пригнанных" - пока набор давно известных "старожилов" рынка. Больше всего ввозят классических "японцев" - Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, что выбирают как новички, так и опытные райдеры. Есть определенная доля и мотоциклов "с характером": Harley-Davidson уверенно держится в середине списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph - напоминают, что для кого-то мотоцикл это не просто транспорт, а стиль жизни. И несмотря на возраст, эти машины приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах. Пусть даже в таких небольших количествах.

Также интересно в BMW разработали мотоцикл для езды без шлема

В сегменте новых мотоциклов в Украине за первое место в прошлом месяце серьезно боролись аж три марки: Spark, Lifan и Musstang. Разница оказалась буквально в несколько проданных мотоциклов, однако все же она есть, и опираясь на нее эти марки и размещены в Топ-10.

Особенности рынка

В отличие от предыдущих периодов в десятке самых массовых новых байков на этот раз не нашлось места для кого-то другого, кроме китайских и индийских мотобрендов. Это вероятно указывает на то, что преимущественно мотоциклы в Украине покупают как основные транспортные средства (когда возможности сдерживают покупку автомобиля), а не как дополнительные, для спорта, отдыха или развлечений.