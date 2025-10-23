Кто осенью покупает мотоциклы: статистика

ФОТО: Фрипик|
Продажи мотоциклов в сентябре
Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в сентябре составил 7 тысяч. Эти объемы меньше, чем были в предыдущем месяце (августе) на 18,1%, однако больше, чем было в прошлом году в сентябре-2024, на 11,2%. Приближение холодов берет свое, однако эта часть рынка все же растет, считают эксперты Института исследований авторынка.
Структура рынка мотоциклов
- Среди общего количества 56,6% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 3982 шт.
- На внутреннем рынке было заключено 2491 сделка купли-продажи мототехники, что составило 35,4% от общего количества.
- Еще 7,9% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (559 шт.).
Динамика рынка мотоциклов в Украине, 2024-2025
По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами, где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году, выглядит следующим образом (М-М - по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с таким же периодом прошлого года):
- Внутренние перепродажи: -7,5% M-M, +13,9% Y-Y
- Импорт бывших в употреблении: -19,8% M-M, +34,1% Y-Y
- Импорт новых: -23,4% M-M, +7,0% Y-Y
Именно в годовых сравнениях во всех трех подсегментах числа со знаком плюс.
Самые популярные мотоциклы
На внутреннем рынке первенство удерживает Honda, однако второе и третье места за китайскими марками - Lifan и Geon, которые с очень небольшой разницей вытеснили на четвертую строчку Yamaha. И этот процесс нельзя назвать борьбой за потребителя на "вторичке", которая может из месяца в месяц приносить разные результаты, поскольку рынок максимально активно пополняется новыми мотоциклами преимущественно китайского производства, поэтому в дальнейшем мы будем видеть японские, американские или немецкие марки все ниже в списке.
В сегменте "пригнанных" - пока набор давно известных "старожилов" рынка. Больше всего ввозят классических "японцев" - Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, что выбирают как новички, так и опытные райдеры. Есть определенная доля и мотоциклов "с характером": Harley-Davidson уверенно держится в середине списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph - напоминают, что для кого-то мотоцикл это не просто транспорт, а стиль жизни. И несмотря на возраст, эти машины приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах. Пусть даже в таких небольших количествах.
В сегменте новых мотоциклов в Украине за первое место в прошлом месяце серьезно боролись аж три марки: Spark, Lifan и Musstang. Разница оказалась буквально в несколько проданных мотоциклов, однако все же она есть, и опираясь на нее эти марки и размещены в Топ-10.
Особенности рынка
В отличие от предыдущих периодов в десятке самых массовых новых байков на этот раз не нашлось места для кого-то другого, кроме китайских и индийских мотобрендов. Это вероятно указывает на то, что преимущественно мотоциклы в Украине покупают как основные транспортные средства (когда возможности сдерживают покупку автомобиля), а не как дополнительные, для спорта, отдыха или развлечений.