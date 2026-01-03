Скільки нових автомобілів продали у 2025 році: статистика

Український авторинок у 2025 році продемонстрував впевнене відновлення та один із найкращих результатів за останні роки. За даними AUTO-Consulting, за підсумками року в Україні було реалізовано 83 443 нових легкових автомобілі. Це на 17 відсотків більше, ніж у 2024 році, що дозволяє говорити про відновлення ринку після глибокого спаду попередніх років.

2025 рік став переломним для автомобільного ринку. Продажі поступово повернулися до довоєнних орієнтирів, а окремі місяці, зокрема грудень, відзначилися рекордними показниками попиту. Ключовими драйверами зростання стали стабілізація імпорту, активне проникнення електромобілів та значна роль неофіційних каналів постачання.

Лідери брендів за підсумками року

Перше місце за обсягами продажів у 2025 році втримала Toyota. Бренду вдалося реалізувати понад 10 тисяч автомобілів. Хоча наприкінці року Toyota поступилася лідерством у щомісячних продажах бренду BYD, запасу з початку року вистачило для збереження загального першого місця. Різниця між Toyota та BYD за підсумками року склала лише кілька сотень автомобілів.

BYD став головним феноменом 2025 року. За один рік бренд піднявся з одинадцятої позиції одразу на другу та наприкінці року забезпечив близько 26 відсотків усіх продажів нових автомобілів в Україні. Це безпрецедентний результат для українського ринку. Важливо, що більшість автомобілів BYD реалізовувалися без розвиненої дилерської та сервісної мережі. Попри це, бренд став другим виробником в Україні, який продав понад 10 тисяч авто за рік.

Volkswagen другий рік поспіль утримує третю позицію. Значну частину результату бренду забезпечили електромобілі китайського виробництва, що також постачалися неофіційними каналами. Саме цей фактор дозволив Volkswagen залишатися серед лідерів.

Renault за підсумками року опустилася на четверту позицію, втративши одразу дві сходинки. При цьому її показники вже впритул наблизилися до результатів Skoda, яка активно нарощує присутність і потенційно може змінити розстановку сил у найближчий рік.

Преміум-сегмент і роль Китаю

У преміальному сегменті лідерство зберегла BMW. Водночас у 2025 році бренд відчув серйозний тиск з боку нових китайських виробників. Українські споживачі почали активніше довіряти китайським преміальним маркам, що стало однією з головних несподіванок року.

Найяскравішим прикладом є Zeekr. За рік бренд піднявся до восьмої позиції загального рейтингу та навіть випередив Audi. Ще рік тому Zeekr лише входив до топ-20, а у 2025 році став повноцінним гравцем преміального сегмента.

Найуспішніша стратегія року

Окремої уваги заслуговує Hyundai. Бренд продемонстрував зростання на 37 відсотків, що більш ніж удвічі перевищує середній темп зростання ринку. Hyundai не лише не втратив жодної позиції у рейтингу, а й зміцнив свої результати. Така динаміка стала наслідком виваженої стратегії імпортера, чіткого контролю постачань і ефективної роботи з модельним рядом.

Інші тенденції

Другий рік поспіль у топ-10 присутня Honda. Її позиції сформувалися завдяки поєднанню роботи офіційного імпортера та продажів електромобілів через неофіційні канали. Це дозволило Honda випередити Suzuki, Mazda та Nissan, які за підсумками року показали близькі результати між собою.

Ключові висновки

2025 рік підтвердив структурні зміни українського авторинку. Частка електромобілів і китайських брендів зросла до історичних максимумів, а роль неофіційних поставок стала визначальною для загальної статистики. Водночас класичні бренди з офіційною присутністю зберегли сильні позиції завдяки довірі споживачів і сервісній інфраструктурі.