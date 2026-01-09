Сколько новых грузовиков продали в 2025 году в Украине

Посилання скопійовано!
В течение последнего месяца 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1439 авто, сообщает Укравтопром. Это на 46% больше, чем в предыдущем месяце.
Читайте также: Рынок грузовиков просел: в чем причина
По сравнению с декабрем 2024 г., рынок новых коммерческих авто увеличился на 6%. Всего за прошлый год украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 12,3 тыс. новых машин, что на 5% меньше, чем в 2024 году.
В ТОП-10 марок рынка новых коммерческих авто в 2025 году вошли:
- Renault - 1662 ед. (-49%);
- Citroen - 1335 ед. (+11%);
- MAN - 1083 ед. (+9%);
- Peugeot - 1043 ед. (+70%);
- Fiat - 808 ед. (+73%);
- Mercedes-Benz - 749 ед. (+20%);
- Ford - 687 ед. (-19%);
- Toyota - 677 ед. (+111%);
- Iveco - 616 ед. (+13%);
- Opel - 590 ед. (+56%).