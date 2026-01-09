Сколько новых грузовиков продали в 2025 году в Украине

В течение последнего месяца 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1439 авто, сообщает Укравтопром. Это на 46% больше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с декабрем 2024 г., рынок новых коммерческих авто увеличился на 6%. Всего за прошлый год украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 12,3 тыс. новых машин, что на 5% меньше, чем в 2024 году.

В ТОП-10 марок рынка новых коммерческих авто в 2025 году вошли: