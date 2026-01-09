Укр
Ру

Скільки нових вантажівок продали у 2025 році в Україні

Ринок нових вантажівок у 2025 році показав негативну тенденцію, але останній місяць показав досить суттєве зростання, тож пронози на поточний рік можуть бути оптимістичними.
Скільки вантажівок продали у 2025 році - Auto24
Євген Гудущан
logo9 січня, 14:30
logo0
logo0 хв

Впродовж останнього місяця 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1439 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 46% більше, ніж у попередньому місяці.

Читайте також: Ринок вантажівок просів: у чому причина

У порівнянні з груднем 2024 р., ринок нових комерційних авто збільшився на 6%. Всього за минулий рік український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 12,3 тис. нових машин, що на 5% менше, ніж у 2024 році.

До ТОП-10 марок ринку нових комерційних авто у 2025 році увійшли:

  1. Renault - 1662 од. (-49%);
  2. Citroen - 1335 од. (+11%);
  3. MAN - 1083 од. (+9%);
  4. Peugeot - 1043 од. (+70%);
  5. Fiat - 808 од. (+73%);
  6. Mercedes-Benz - 749 од. (+20%);
  7. Ford - 687 од. (-19%);
  8. Toyota - 677 од. (+111%);
  9. Iveco - 616 од. (+13%);
  10. Opel - 590 од. (+56%).
#Автобізнес #Новини