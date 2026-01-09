Скільки нових вантажівок продали у 2025 році в Україні

Впродовж останнього місяця 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1439 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 46% більше, ніж у попередньому місяці.

У порівнянні з груднем 2024 р., ринок нових комерційних авто збільшився на 6%. Всього за минулий рік український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 12,3 тис. нових машин, що на 5% менше, ніж у 2024 році.

До ТОП-10 марок ринку нових комерційних авто у 2025 році увійшли: