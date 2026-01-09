Скільки нових вантажівок продали у 2025 році в Україні

Посилання скопійовано!
Впродовж останнього місяця 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1439 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 46% більше, ніж у попередньому місяці.
У порівнянні з груднем 2024 р., ринок нових комерційних авто збільшився на 6%. Всього за минулий рік український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 12,3 тис. нових машин, що на 5% менше, ніж у 2024 році.
До ТОП-10 марок ринку нових комерційних авто у 2025 році увійшли:
- Renault - 1662 од. (-49%);
- Citroen - 1335 од. (+11%);
- MAN - 1083 од. (+9%);
- Peugeot - 1043 од. (+70%);
- Fiat - 808 од. (+73%);
- Mercedes-Benz - 749 од. (+20%);
- Ford - 687 од. (-19%);
- Toyota - 677 од. (+111%);
- Iveco - 616 од. (+13%);
- Opel - 590 од. (+56%).