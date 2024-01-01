Сколько новых легковых авто купили украинцы в ноябре

Ноябрь не принес украинскому рынку сенсаций – количество приобретенных авто несколько снизилось, а а лидеры не изменились.

За последний месяц осени в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто, сообщили в ассоциации “Укравтопром”.

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По сравнению с ноябрем 2023 года это на 3% меньше. А вот относительно октября 2024 потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.

Лидерство на рынке новых автомобилей удерживает японская марка Toyota с показателем 868 ед. Относительно октября текущего года, продажи новых Тойот увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 – выросли на 2%.

На втором месте Renault – 533 ед. (-32% к октябрю; +39% к ноябрю 2023 г.). Третий результат у Skoda – 514 ед. (+27%; -1%). Также в ТОП-5 ноября попали: VW -447 ед. (+23%; -6%) и BMW – 305 ед. (-23%; +21%).

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Наиболее популярной моделью в ноябре остается Renault Duster – 511 шт. Кстати, он в этом поколении доживает последние месяцы, с начала 2025 года будет продаваться третья генерация Duster.

В целом украинский авторынок все еще демонстрирует положительную динамику. Ведь всего с начала 2024 года в Украине было зарегистрировано 64 тыс. новых легковых авто, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 г.