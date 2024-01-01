Скільки нових легкових авто купили українці у листопаді

Листопад не приніс українському ринку сенсацій – кількість придбаних авто дещо знизилась, а а лідери не змінились.

За останній місяць осені в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, повідомили в асоціації “Укравтопром”.

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У порівнянні з листопадом 2023 року це на 3% менше. А от відносно жовтня 2024 р. споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.

Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota з показником 868 од. Відносно жовтня поточного року, продажі нових Тойот збільшились на 28%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – зросли на 2%.

На другому місці Renault – 533 од. (-32% до жовтня; +39% до листопада 2023 р.) Третій результат у Skoda – 514 од. (+27%; -1%). Також в ТОП-5 листопада потрапили: VW -447 од. (+23%; -6%) та BMW – 305 од. (-23%; +21%).

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Найбільш популярною моделлю у листопаді залишається Renault Duster – 511 шт. До речі, він у цьому поколінні доживає останні місяці, з початку 2025 року буде продаватись третя генерація Duster.

Загалом український авторинок все ще демонструє позитивну динаміку. Адже всього з початку 2024 року в Україні було зареєстровано 64 тис. нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.