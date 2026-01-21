Сколько новых турецких автобусов должен получить Киев в этом году

Как сообщает основной коммунальный перевозчик "Киевпастранс", это уже третья партия автобусов, которые Киев получил в рамках соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту "Городской общественный транспорт Украины".

Все 20 автобусов Isuzu Citiport 12 прошли процедуру растаможки, оформления и распределены между автопарками предприятия. Новый подвижной состав мощно усилил транспортную сеть города, дублируя на маршрутах обесточенный электротранспорт.

Новые пассажирские машины соответствуют современным мировым стандартам перевозки пассажиров на городских маршрутах. Транспорт имеет низкий уровень пола, систему наклона кузова к тротуару во время остановки. Есть пандус (откидная рампа для людей в кресле колесном), информационные табло для пассажиров.

Киев законтрактовал 85 машин Isuzu Citiport 12, производителем которых является турецкая компания Anadolu Isuzu. Фото: Киевпастранс

Водитель имеет системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, автоматизированную аппаратуру уведомления остановок. В салоне установлено кондиционирование и отопление, энергосберегающее LED-освещение салона и тонированное стекло.

В целом город по этому контракту уже получил 60 единиц подвижного состава. Еще 25 автобусов планируется получить в этом году.