Скільки нових турецьких автобусів має отримати Київ цьогоріч

Як повідомляє основний комунальний перевізник "Київпастранс", це вже третя партія автобусів, які Київ отримав в рамках угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України".

Усі 20 автобусів Isuzu Citiport 12 пройшли процедуру розмитнення, оформлення та розподілені між автопарками підприємства. Новий рухомий склад потужно підсилив транспортну мережу міста, дублюючи на маршрутах знеструмлений електротранспорт.

Нові пасажирські машини відповідають сучасним світовим стандартам перевезення пасажирів уна міських маршрутах. Транспорт має низький рівнем підлоги, систему нахилу кузова до тротуару під час зупинки. Є пандус (відкидна рампа для людей в кріслі колісному), інформаційні табло для пасажирів.

Київ законтрактував 85 машин Isuzu Citiport 12, виробником яких є турецька компанія Anadolu Isuzu. Фото: Київпастранс

Водій має системи зовнішнього та внутрішнього відеонагляду, автоматизовану апаратуру повідомлено зупинок. В салоні встановлено кондиціонування та опалення, енергоощадне LED-освітлення салону та тоноване скло.

Загалом місто за цим контрактом вже отримало 60 одиниць рухомого складу. Ще 25 автобусів планується отримати цього року.