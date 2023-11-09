Около 9% всех ДТП с участием пешеходов, которые произошли в столице в этом году, стали смертельными.

С начала года в Киеве случилось 589 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 52 человека и 510 травмированы. Такие данные обнародовала патрульная полиция Киева.

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Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, в полиции рекомендуют придерживаться основных правил:

Водитель транспортного средства согласно п. 18. 1 ПДД, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Пешеходу согласно п. 4. 14(а) и 4.14(б) ПДД запрещается выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения, а также внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в частности на пешеходный переход.