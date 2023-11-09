Близько 9% від усіх ДТП за участю пішоходів, які відбулись у столиці цього року, стали смертельними.

Від початку року у місті Києві сталося 589 ДТП за участю пішоходів, в яких загинуло 52 людини та 510 — травмовано. Такі данні опублікувала патрульна поліція Києва.

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Аби уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, у поліції рекомендують дотримуватись основних правил:

Водій транспортного засобу згідно з п. 18. 1 ПДР, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Пішоходу згідно з п. 4. 14 (а) та 4. 14 (б) ПДР забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, а також раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід.