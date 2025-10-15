Какой ущерб составил от ДТП за границей, спровоцировавших украинскими водителями

За девять месяцев 2025 года страховые компании Украины урегулировали 11 246 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине украинских водителей за пределами территории Украины. Общая сумма страховых выплат по международным полисам “Зеленая карта” превысила 38 миллионов евро, сообщает МТСБУ.

Сколько получают пострадавшие

Точный средний размер компенсации для МСТБУ рассчитать сложно, поскольку он зависит от лимитов ответственности, установленных в том государстве, где произошла авария. Средняя математическая цифра: 3,5 тысяч евро за один страховой случай. Страховой случай может стоить страховщикам как несколько сотен евро, так и несколько десятков тысяч евро.

Такие суммы объясняют, почему для водителей важно иметь действительный полис “зеленая карта”: даже незначительная авария за границей может привести к огромным расходам, которые придется возмещать самостоятельно без страховой защиты.

Что такое “Зеленая карта”

“Зеленая карта” - это международный страховой сертификат, который гарантирует компенсацию убытков третьим лицам в случае ДТП, вызванного по вине водителя, имеющего полис. Документ действует только в 47 странах из 195 стран мира.

Наличие “Зеленой карты” является обязательным условием выезда за границу на автомобиле - без нее украинские пограничники не выпускают транспортные средства.