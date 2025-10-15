Які збитки спричинили українські водії за кордоном через ДТП

За дев’ять місяців 2025 року страхові компанії України врегулювали 11 246 дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини українських водіїв за межами території України. Загальна сума страхових виплат за міжнародними полісами “зелена картка” перевищила 38 мільйонів євро, повідомляє МТСБУ.

Скільки отримують постраждалі

Точний середній розмір компенсації для МСТБУ розрахувати складно, оскільки він залежить від лімітів відповідальності, установлених у тій державі, де сталася аварія. Середня математична цифра: 3,5 тис євро за один страховий випадок. Страховий випадок може коштувати страховикам як кілька сотень євро, так і кілька десятків тисяч євро.

Такі суми пояснюють, чому для водіїв важливо мати дійсний поліс “Зелена картка”: навіть незначна аварія за кордоном може призвести до величезних витрат, які доведеться відшкодовувати самостійно без страхового захисту.

Що таке “зелена картка”

“Зелена картка” — це міжнародний страховий сертифікат, який гарантує компенсацію збитків третім особам у разі ДТП, спричиненої за вини водія, що має поліс. Документ чинний лише у 47 країнах зі 195 країн світу.

Наявність “Зеленої картки” є обов’язковою умовою виїзду за кордон на автомобілі — без неї українські прикордонники не випускають транспортні засоби.