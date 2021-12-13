Если кратко: от 2,5 гривен до десятков миллионов.

Австралийская страховая компания Budget Direct в августе этого года решила посмотреть глобальные картотеки, чтобы составить статистику штрафов за превышение скорости во всем мире.

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В самой Австралии штрафы за превышение скорости отличаются в зависимости от штата. Власти Нового Южного Уэльса, где находится Сидней, оценивает превышение в 2350 австралийских долларов (1682 долларов США) за превышение лимита на 45 км/ч, тогда как в штате Виктория, где находится Мельбурн, взимают за это правонарушение максимум 793 австралийских долларов (568 долларов США), но приводит к обязательной приостановке права управления ТС, что в конечном счете будет стоить нарушителю дороже.

В некоторых странах размер штрафов рассчитывается, исходя из базового дохода водителя – таким образом власти пытаются остановить превышение скорости среди более богатых людей, для которых рассматривающие штрафы за превышение скорости как небольшую оплату за сэкономленное время. В последнем случае аналитики Budget Direct использовали средний национальный доход в качестве ориентира для оценки среднего размера штрафа за превышение скорости. Низшую фиксированную ставку имеет Судан. Превышение скорости в этой стране карается штрафом в 0.09 доллара США.

Согласно диаграммам Budget Direct, максимальный штраф в США за это нарушение составляет 2000 долларов, однако размеры колеблются в зависимости от штата и на сколько была превышена скорость.

В Северной Америке лидером по самым высоким штрафам является Аргентина, где взимают эквивалент 3716 долларов США. На противоположной стороне шкалы находится соседний Парагвай, где за то же нарушение налагается штраф в 0,13 доллара. Верно, 13 центов.

Многие европейские страны налагают высокие штрафы за превышение скорости. 20 крупнейших когда-либо выписанных штрафов за превышение скорости – европейские. В тройку лидеров по этому показателю входят Швейцария, Бельгия и Великобритания, хотя в стране раллийных чемпионов Финляндии было зафиксировано полтора десятка рекордно высоких штрафов за превышение скорости.

Самым большим случаем стал штраф почти в 1 миллион долларов, когда 37-летний шведский водитель разогнался на своем SLS AMG до 300 километров в час на автомагистрали A12 между Берном и Лозанной в августе 2010 года. Второй по величине штраф получил водитель Ferrari Testarossa того же года в январе, двигаясь со скоростью 136 километров в час в зоне действия ограничения в 85. Владелец суперкара получил штраф, который по размеру сравним с ценой самого суперкара – 327 долларов США.

Инфографика размеров штрафов за превышение скорости в разных странах мира / Budget Direct