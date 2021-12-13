Якщо коротко: від 2,5 гривень до десятків мільйонів.

Австралійська страхова компанія Budget Direct у серпні цього року вирішила проглянути глобальні картотеки, щоб скласти статистику штрафів за перевищення швидкості в усьому світі.

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У самій Австралії штрафи за перевищення швидкості відрізняються, залежно від штату. Влада Нового Південного Уельсу, де знаходиться Сідней, оцінює перевищення у 2350 австралійських доларів (1682 доларів США) за перевищення ліміту на 45 км/год, тоді як у штаті Вікторія, де знаходиться Мельбурн, стягує за це правопорушення максимум 793 австралійських долари (568 доларів США), але призведе до обов’язкового призупинення права керування ТЗ, що в кінцевому підсумку коштуватиме порушнику дорожче.

У деяких країнах розмір штрафів розраховується, виходячи з базового доходу водія – таким чином влада намагається зупинити перевищення швидкості серед багатших людей, для яких, які розглядають штрафи за перевищення швидкості як невелику оплату за заощаджений час. В останньому випадку аналітики Budget Direct використовували середній національний дохід як орієнтир для оцінки середнього розміру штрафу за перевищення швидкості. Найнижчу фіксовану ставку має Судан. Перевищення швидкості у цій країні карається штрафом у 0.09 долара США.

Згідно з діаграмами Budget Direct, максимальний штраф у США за це порушення становить 2000 доларів, однак розміри коливаються, залежно від штату та того, на скільки була перевищена швидкість.

У Північній Америці лідером за найвищими штрафами є Аргентина, де стягують еквівалент 3716 доларів США. На протилежному боці шкали знаходиться сусідній Парагвай, де за те ж порушення накладається штраф у 0,13 долара. Правильно, 13 центів.

Багато європейських країн накладають високі штрафи за перевищення швидкості. 20 найбільших коли-небудь виписаних штрафів за перевищення швидкості – європейські. До трійки лідерів за цим показником входять Швейцарія, Бельгія та Велика Британія, хоча у країні ралійних чемпіонів Фінляндії було зафіксовано півтора десятки рекордно високих штрафів за перевищення швидкості.

Найбільшим випадком став штраф майже в 1 мільйон доларів США, коли 37-річний шведський водій розігнався на своєму SLS AMG до 300 кілометрів на годину на автомагістралі A12 між Берном і Лозанною у серпні 2010 року. Другий за величиною штраф отримав водій Ferrari Testarossa того ж року в січні, рухаючись зі швидкістю 136 кілометрів на годину у зоні дії обмеження у 85. Власник суперкара отримав штраф, який за розміром можна порівняти з ціною самого суперкара – 327 доларів США.

Інфографіка розмірів штрафів за перевищення швидкості у різних країнах світу / Budget Direct