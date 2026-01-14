Сколько подержанных авто привезли в 2025 году: статистика

В течение 2025 года украинцы зарегистрировали 274,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Таким образом, именно импортные авто с пробегом сформировали более 77 процентов всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк. Об этом сообщает Укравтопром.

Динамика рынка

По сравнению с 2024 годом объемы импорта подержанных легковушек выросли на 24 процента. Это свидетельствует об устойчивом спросе на более доступные по цене автомобили в условиях низкой покупательной способности и общей экономической неопределенности.

Возраст автомобилей

Средний возраст ввезенных в 2025 году подержанных легковушек составил 8,4 года. Такой показатель указывает на постепенное "омоложение" импортного парка по сравнению с предыдущими годами, когда в Украину часто завозили значительно старше автомобили.

Топливная структура импорта

Наибольшую долю среди импортируемых подержанных авто традиционно заняли бензиновые модели - 43 процента. В то же время структура рынка демонстрирует существенные изменения.

Электромобили уверенно закрепились на втором месте с долей 31 процент, что подтверждает устойчивый интерес украинцев к электротранспорту даже на вторичном рынке. Дизельные авто с долей 18 процентов продолжают терять позиции. Доля гибридов составила 5 процентов, автомобили с газобаллонным оборудованием - 3 процента.

ТОП-10 моделей импортируемых подержанных авто

Самой популярной моделью среди ввезенных в 2025 году легковушек стал Volkswagen Golf - 12 812 зарегистрированных авто. Далее следуют сразу две модели Tesla, что подчеркивает доминирование электромобилей в верхушке рейтинга.

Десятка лидеров выглядит так:

Volkswagen Golf - 12 812 ед. Tesla Model Y - 10 683 ед. Tesla Model 3 - 9 348 ед. Renault Megane - 8 379 ед. Skoda Octavia - 7 754 ед. Nissan Leaf - 7 559 ед. Volkswagen Tiguan - 7 439 ед. Audi Q5 - 6 933 ед. Nissan Rogue - 6 310 ед. Kia Niro - 5 799 ед.

Ключевые выводы

Рынок подержанных авто окончательно стал базовым сегментом легкового автопарка Украины. Рост импорта, относительно умеренный средний возраст машин и высокая доля электромобилей свидетельствуют об изменении потребительских приоритетов. Украинцы все чаще выбирают более технологичные и экономные решения, даже если речь идет об автомобилях с пробегом.