Скільки вживаних авто привезли у 2025 році: статистика

Упродовж 2025 року українці зареєстрували 274,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Таким чином, саме імпортні авто з пробігом сформували понад 77 відсотків усіх легковиків, які торік поповнили вітчизняний автопарк. Про це повідомляє Укравтопром.

Динаміка ринку

Порівняно з 2024 роком обсяги імпорту вживаних легковиків зросли на 24 відсотки. Це свідчить про стійкий попит на доступніші за ціною автомобілі в умовах низької купівельної спроможності та загальної економічної невизначеності.

Вік автомобілів

Середній вік ввезених у 2025 році вживаних легковиків становив 8,4 року. Такий показник вказує на поступове «омолодження» імпортного парку порівняно з попередніми роками, коли в Україну часто завозили значно старші автомобілі.

Паливна структура імпорту

Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто традиційно зайняли бензинові моделі — 43 відсотки. Водночас структура ринку демонструє суттєві зміни.

Електромобілі впевнено закріпилися на другому місці з часткою 31 відсоток, що підтверджує сталий інтерес українців до електротранспорту навіть на вторинному ринку. Дизельні авто з часткою 18 відсотків продовжують втрачати позиції. Частка гібридів склала 5 відсотків, автомобілі з газобалонним обладнанням — 3 відсотки.

ТОП-10 моделей імпортованих вживаних авто

Найпопулярнішою моделлю серед ввезених у 2025 році легковиків став Volkswagen Golf — 12 812 зареєстрованих авто. Далі йдуть одразу дві моделі Tesla, що підкреслює домінування електромобілів у верхівці рейтингу.

Десятка лідерів виглядає так:

Volkswagen Golf — 12 812 од. Tesla Model Y — 10 683 од. Tesla Model 3 — 9 348 од. Renault Megane — 8 379 од. Skoda Octavia — 7 754 од. Nissan Leaf — 7 559 од. Volkswagen Tiguan — 7 439 од. Audi Q5 — 6 933 од. Nissan Rogue — 6 310 од. Kia Niro — 5 799 од.

Ключові висновки

Ринок вживаних авто остаточно став базовим сегментом легкового автопарку України. Зростання імпорту, відносно помірний середній вік машин і висока частка електромобілів свідчать про зміну споживчих пріоритетів. Українці дедалі частіше обирають технологічніші та економніші рішення, навіть якщо йдеться про автомобілі з пробігом.