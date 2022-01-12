Прошлый год стал рекордным по количеству регистраций подержанных авто

В последнем месяце прошлого года в Украине свою первую регистрацию прошли 47,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 18% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром. Итак, в декабре регистрации импортированного секонд-хенда в четыре с половиной раза превзошли рынок новых легковых автомобилей.

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Напомним, количество декабрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 10,5 тыс. ед.

Всего в 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс. легковых авто с пробегом, это на 46% больше, чем в прошлом году и является абсолютным рекордом для страны. Как следствие, 83 из 100 легковых автомобилей, прошедших в прошлом году свою первую регистрацию в Украине, были растаможенные машины с пробегом.

Наиболее популярной маркой среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen. За год 90,2 тыс. автомобилей этой марки сменили своих иностранных владельцев на украинских. На втором месте – Ford. В течение 2021 года было зарегистрировано почти 45 тыс. подержанных Фордов. Третьей по популярности стала Renault с результатом 42,9 тыс. автомобилей. Автомобили марки Skoda показали четвёртый результат, их приобрели 38,4 тыс. автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого 33,1 тыс. украинских номеров.