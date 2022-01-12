Минулий рік став рекордним за кількістю реєстрацій вживаних авто

В останньому місяці минулого року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 47,3 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 18% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром. Отже, у грудні реєстрації імпортованого секонд-хенду у чотири з половиною рази перевершили ринок нових легкових авто.

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Нагадаємо, кількість грудневих реєстрацій нових легкових автомобілів становила 10,5 тис. од.

Всього у 2021 році український автопарк поповнили 517,4 тис. легкових авто з пробігом, це на 46% більше ніж торік і є абсолютним рекордом для країни. Як наслідок, 83 з 100 легкових автомобілів, що у минулому році проходили свою першу реєстрацію в Україні, були розмитнені машини з пробігом.

Найбільш популярною маркою серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen. За рік 90,2 тис. авто цієї марки змінили своїх іноземних власників на українських. На другому місці Ford. Протягом 2021 року було зареєстровано майже 45 тис. вживаних Фордів. Третьою за популярністю стала Renault з результатом 42,9 тис. автівок. Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 38,4 тис. автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів – Opel, у заліку якого 33,1 тис. українських номерів.