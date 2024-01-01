Укр
Ру

Сколько подержанных авто завезли в Украину за 2024 год

В 2024 году автопарк Украины пополнили более 222,1 тыс. подержанных легковушек. Почти половинная из них бензиновые.
Названо количество подержанных авто что завезли в Украину за год - Auto24

Лидером среди ввезенных авто остается Volkswagen Golf

Евгений Гудущан
logo7 января, 11:55
logo0
logo0 мин

Более трех четвертей от всех легковушек, что в прошлом году пополнили отечественный автопарк были подержанные авто, ввезенные из-за рубежа. За 12 месяцев 2024 года украинцы приобрели более 222,1 тыс. таких авто, сообщает Укравтопром. Это на 4% больше, чем годом ранее.

Читайте также: В МВД прокомментировали новый закон о продаже подержанных авто

Средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%.

Далее следуют:

  • дизельные – 25%;
  • электромобили – 18%;
  • авто с ГБО и гибриды – по 5%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей вошли:

  1. Volkswagen Golf - 12164 ед.;
  2. Renault Megane - 9608 ед.;
  3. Skoda Octavia - 8083 ед.;
  4. Volkswagen Passat - 6570 ед.;
  5. Volkswagen Tiguan - 5988 ед.;
  6. Nissan Leaf - 5511 ед.;
  7. Audi Q5 - 5316 ед.;
  8. Nissan Rogue - 4950 ед.;
  9. Tesla Model 3 - 4639 ед.;
  10. Mazda CX5 - 3851 ед.
#Aвтобизнес #Новости