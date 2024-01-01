Сколько подержанных авто завезли в Украину за 2024 год

Более трех четвертей от всех легковушек, что в прошлом году пополнили отечественный автопарк были подержанные авто, ввезенные из-за рубежа. За 12 месяцев 2024 года украинцы приобрели более 222,1 тыс. таких авто, сообщает Укравтопром. Это на 4% больше, чем годом ранее.

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Средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%.

Далее следуют:

дизельные – 25%;

электромобили – 18%;

авто с ГБО и гибриды – по 5%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей вошли: