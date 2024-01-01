Сколько подержанных авто завезли в Украину за 2024 год

Лидером среди ввезенных авто остается Volkswagen Golf
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Более трех четвертей от всех легковушек, что в прошлом году пополнили отечественный автопарк были подержанные авто, ввезенные из-за рубежа. За 12 месяцев 2024 года украинцы приобрели более 222,1 тыс. таких авто, сообщает Укравтопром. Это на 4% больше, чем годом ранее.
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Средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%.
Далее следуют:
- дизельные – 25%;
- электромобили – 18%;
- авто с ГБО и гибриды – по 5%.
В ТОП - 10 самых популярных моделей вошли:
- Volkswagen Golf - 12164 ед.;
- Renault Megane - 9608 ед.;
- Skoda Octavia - 8083 ед.;
- Volkswagen Passat - 6570 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 5988 ед.;
- Nissan Leaf - 5511 ед.;
- Audi Q5 - 5316 ед.;
- Nissan Rogue - 4950 ед.;
- Tesla Model 3 - 4639 ед.;
- Mazda CX5 - 3851 ед.