Скільки вживаних авто завезли в Україну за 2024 рік

Лідером серед ввезених авто залишається Volkswagen Golf
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Понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. таких авто, повідомляє Укравтопром. Це на 4% більше, ніж роком раніше.
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Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.
Далі йдуть:
- дизельні – 25%;
- електромобілі – 18%;
- авто з ГБО та гібриди – по 5%.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:
- Volkswagen Golf - 12164 од.;
- Renault Megane - 9608 од.;
- Skoda Octavia - 8083 од.;
- Volkswagen Passat - 6570 од.;
- Volkswagen Tiguan - 5988 од.;
- Nissan Leaf - 5511 од.;
- Audi Q5 - 5316 од.;
- Nissan Rogue - 4950 од.;
- Tesla Model 3 - 4639 од.;
- Mazda CX5 - 3851 од.