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Скільки вживаних авто завезли в Україну за 2024 рік

У 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Майже половинна з них – бензинові.
Названа кількість вживаних авто що завезли в Україну за рік - Auto24

Лідером серед ввезених авто залишається Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo7 січня, 11:55
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Понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. таких авто, повідомляє Укравтопром. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

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Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.

Далі йдуть:

  • дизельні – 25%;
  • електромобілі – 18%;
  • авто з ГБО та гібриди – по 5%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 12164 од.;
  2. Renault Megane - 9608 од.;
  3. Skoda Octavia - 8083 од.;
  4. Volkswagen Passat - 6570 од.;
  5. Volkswagen Tiguan - 5988 од.;
  6. Nissan Leaf - 5511 од.;
  7. Audi Q5 - 5316 од.;
  8. Nissan Rogue - 4950 од.;
  9. Tesla Model 3 - 4639 од.;
  10. Mazda CX5 - 3851 од.
#Новини #Автобізнес