Скільки вживаних авто завезли в Україну за 2024 рік

Понад три чверті від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. таких авто, повідомляє Укравтопром. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

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Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.

Далі йдуть:

дизельні – 25%;

електромобілі – 18%;

авто з ГБО та гібриди – по 5%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли: