В МВС прокоментували новий закон про продаж вживаних авто

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драпʼятий прокоментував новий закон № 9083, який змінює порядок продажу вживаних автомобілів через субʼєктів господарювання.

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«Власник, який бажає продати або обміняти свій автомобіль через автосалон, знімає його з обліку, після чого автосалон здійснює продаж і реєстрацію на нового власника без проміжної перереєстрації на себе», — пояснив суть нового Закону Богдан Драпʼятий.

Закон набуде чинності після дня, наступного за днем його опублікування. Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня набрання чинності належить привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новим законом.