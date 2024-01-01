В МВД прокомментировали новый закон о продаже подержанных авто

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпьятый прокомментировал новый закон № 9083, который меняет порядок продажи подержанных автомобилей через субъектов хозяйствования.

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"Владелец, желающий продать или обменять свой автомобиль через автосалон, снимает его с учета, после чего автосалон осуществляет продажу и регистрацию на нового владельца без промежуточной перерегистрации на себя", - пояснил суть нового Закона Богдан Драпьятый.

Закон вступит в силу после дня, следующего за днем его опубликования. Кабинету министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу предстоит привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом.