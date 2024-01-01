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Сколько потратили украинцы на импорт авто: статистика

За пять месяцев в Украину ввезли легковых авто почти на $2 млрд.
Сколько потратили украинцы на импорт авто: статистика - 26 июля 2024 - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

За пять месяцев в Украину ввезли легковых авто на $2 млрд

Евгений Гудущан
logo26 июля, 12:25
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По данным Госстата, с января по май в Украину было импортировано 1 44 824 легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $1млрд 947млн, что на 52% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 28 898 ед.;
  2. США - 23 772 ед.;
  3. Япония - 15 248 ед.;
  4. Китай - 14 465 ед.;
  5. Корея - 7 608 ед.;
  6. Франция - 7 264 ед.;
  7. Словакия - 6 874 ед.;
  8. Мексика - 6 584 ед.;
  9. Великобритания - 6 191 ед.;
  10. Чехия - 6 080 ед.
#Новости #Aвтобизнес