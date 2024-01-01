Сколько потратили украинцы на импорт авто: статистика

По данным Госстата, с января по май в Украину было импортировано 1 44 824 легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $1млрд 947млн, что на 52% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто: