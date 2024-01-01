Сколько потратили украинцы на импорт авто: статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
За пять месяцев в Украину ввезли легковых авто на $2 млрд
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26 июля, 12:25
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По данным Госстата, с января по май в Украину было импортировано 1 44 824 легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Общая таможенная стоимость этих авто составила $1млрд 947млн, что на 52% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 28 898 ед.;
- США - 23 772 ед.;
- Япония - 15 248 ед.;
- Китай - 14 465 ед.;
- Корея - 7 608 ед.;
- Франция - 7 264 ед.;
- Словакия - 6 874 ед.;
- Мексика - 6 584 ед.;
- Великобритания - 6 191 ед.;
- Чехия - 6 080 ед.