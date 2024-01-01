Скільки витратили українці на імпорт авто: статистика

За даними Держстату, з січня по травень в Україну було імпортовано 1 44 824 легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Загальна митна вартість цих авто становила $1млрд 947млн, що на 52% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто: