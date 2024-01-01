Скільки витратили українці на імпорт авто: статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
За п’ять місяців в Україну ввезли легкових авто на $2 млрд
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26 липня, 12:25
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За даними Держстату, з січня по травень в Україну було імпортовано 1 44 824 легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Загальна митна вартість цих авто становила $1млрд 947млн, що на 52% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Нiмеччина - 28 898 од.;
- США - 23 772 од.;
- Японiя - 15 248 од.;
- Китай - 14 465 од.;
- Корея - 7 608 од.;
- Францiя - 7 264 од.;
- Словаччина - 6 874 од.;
- Мексика - 6 584 од.;
- Велика Британія - 6 191 од.;
- Чехія - 6 080 од.