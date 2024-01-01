Сколько потратили украинцы на импорт авто: статистика

В течение января-ноября 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,6 млрд, а экспортировали – на $38,3 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $52,1 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров. Такие данные приводит государственная таможенная служба.

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Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $13 млрд, Польша - $6,3 млрд и Германия - $4,8 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $4,4 млрд, Испании - на $2,7 млрд, Германии - на $2,7 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $22,2 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров взыскано 155,5 млрд грн налогов, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - $10,7 млрд. Взыскано 79,6 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические - $8,2 млрд. Взыскано 142,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $22,6 млрд

металлы и изделия из них - $4,1 млрд

машины, оборудование и транспорт - $3,2 млрд

За 11 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 270,3 млн грн.