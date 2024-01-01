Скільки витратили українці на імпорт авто: статистика

Протягом січня-листопада 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували – на $38,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів. Такі данні наводить державна митна служба.

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Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $13 млрд, Польща — $6,3 млрд і Німеччина — $4,8 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,4 млрд, Іспанії — на $2,7 млрд, Німеччини — на $2,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $22,2 млрд. При митному оформленні зазначених товарів стягнуто 155,5 млрд грн податків, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $10,7 млрд. Стягнуто 79,6 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $8,2 млрд. Стягнуто 142,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $22,6 млрд

метали та вироби з них — $4,1 млрд

машини, устаткування та транспорт — $3,2 млрд

За 11 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 270,3 млн грн.