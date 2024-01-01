Скільки штрафів виписала поліція за непристебнутий ремінь: статистика

Про статистику штрафів за порушення правил користування ременями безпеки розповів в інтерв’ю Українським Новинам перший заступний начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«У період з 01.01.2024 до 28.11.2024 за порушення пункту 2.3 (Порушення правил користування ременями безпеки) - винесено 179 137 постанов та накладено стягнень на суму 91 276 230 грн.», - розповідає Олексій Білошицький.

Розмір штрафу за порушення правил користування ременями безпеки складає 510 гривень.