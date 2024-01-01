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Скільки штрафів виписала поліція за непристебнутий ремінь: статистика

Порушення правил користування ременями безпеки одна з причин тяжких наслідків дорожніх аварій. Тим не менш, чимало водіїв не пристібаються за кермом навіть поза населеними пунктами.
За непристебнутий ремінь безпеки виписано штрафів на 91 мільйон гривень - Auto24

Штраф за непристебнутий ремінь - 510 грн

Євген Гудущан
logo6 грудня, 20:15
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Про статистику штрафів за порушення правил користування ременями безпеки розповів в інтерв’ю Українським Новинам перший заступний начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«У період з 01.01.2024 до 28.11.2024 за порушення пункту 2.3 (Порушення правил користування ременями безпеки) - винесено 179 137 постанов та накладено стягнень на суму 91 276 230 грн.», - розповідає Олексій Білошицький.

Розмір штрафу за порушення правил користування ременями безпеки складає 510 гривень.

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