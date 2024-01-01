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Сколько штрафов выписала полиция за непристегнутый ремень: статистика

Нарушение правил пользования ремнями безопасности одна из причин тяжелых последствий дорожных аварий. Тем не менее, многие водители не пристегиваются за рулем даже вне населенных пунктов.
За непристегнутый ремень безопасности выписано штрафов на 91 миллион гривен - Auto24

Штраф за непристегнутый ремень - 510 грн

Евгений Гудущан
logo6 декабря, 20:15
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О статистике штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности рассказал в интервью Українським Новинам первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"В период с 01.01.2024 до 28.11.2024 за нарушение пункта 2.3 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) - вынесено 179 137 постановлений и наложено взысканий на сумму 91 276 230 грн.", - рассказывает Алексей Билошицкий.

Размер штрафа за нарушение правил пользования ремнями безопасности составляет 510 гривен.

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