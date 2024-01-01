Сколько штрафов выписала полиция за непристегнутый ремень: статистика

О статистике штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности рассказал в интервью Українським Новинам первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"В период с 01.01.2024 до 28.11.2024 за нарушение пункта 2.3 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) - вынесено 179 137 постановлений и наложено взысканий на сумму 91 276 230 грн.", - рассказывает Алексей Билошицкий.

Размер штрафа за нарушение правил пользования ремнями безопасности составляет 510 гривен.