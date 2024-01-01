Сколько потратили украинцы на импорт авто в январе: статистика

Как информирует Государственная таможенная служба Украины За январь 2025 года весь товарооборот Украины составил $8,7 млрд. На машины, оборудование и транспорт потратили $2,2 млрд.

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В течение января 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,5 млрд, а экспортировали – на $3,2 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе 2025 года доминировали следующие категории товаров: