Сколько потратили украинцы на импорт авто в январе: статистика

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Как информирует Государственная таможенная служба Украины За январь 2025 года весь товарооборот Украины составил $8,7 млрд. На машины, оборудование и транспорт потратили $2,2 млрд.
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В течение января 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,5 млрд, а экспортировали – на $3,2 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе 2025 года доминировали следующие категории товаров:
- Машины, оборудование и транспорт - $2,2 млрд. при таможенном оформлении указанных товаров в виде налогов с граждан и организаций взыскано 12,9 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;
- Топливно-энергетические - $734 млн. при таможенном оформлении указанных товаров взыскано налогов на 14,2 млрд грн, что составляет 30% поступлений от всех таможенных платежей.