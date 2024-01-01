Скільки витратили українці на імпорт авто у січні: статистика

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Як інформує Державна митна служба України За січень 2025 року увесь товарообіг України склав $8,7 млрд. На машини, устаткування та транспорт витратили $2,2 млрд.
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Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні 2025 року домінували наступні категорії товарів:
- Машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд. при митному оформленні зазначених товарів у вигляді податків з громадян та організацій стягнуто 12,9 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;
- Паливно-енергетичні — $734 млн. при митному оформленні зазначених товарів стягнуто податків на 14,2 млрд грн, що складає 30% надходжень від усіх митних платежів.