Скільки витратили українці на імпорт авто у січні: статистика

Як інформує Державна митна служба України За січень 2025 року увесь товарообіг України склав $8,7 млрд. На машини, устаткування та транспорт витратили $2,2 млрд.

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Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні 2025 року домінували наступні категорії товарів: