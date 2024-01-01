Сколько потратили украинцы на импорт электрических авто

По данным Госстата, с января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 50225 легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 млрд.

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Из этого количества новыми были 13684 авто., а 36541 – подержанные. На закупку новых электромобилей импортеры потратили $368 млн. Таможенная стоимость бывших в употреблении электромобилей составила – $730 млн. Чаще всего новые BEV завозили из Китая. Подержанные из США.

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

Китай - 12024 ед.;

Япония - 526 ед.;

Германия - 362 ед.;

Великобритания - 269 ед.;

Бельгия - 216 ед.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей: