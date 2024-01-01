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Сколько потратили украинцы на импорт электрических авто

Импорт легковых электромобилей оценен в более чем $1 млрд. Больше всего машин привезли из Китая и США.
Во сколько обошелся импорт электрических авто - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo30 декабря, 15:18
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По данным Госстата, с января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 50225 легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 млрд.

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Из этого количества новыми были 13684 авто., а 36541 – подержанные. На закупку новых электромобилей импортеры потратили $368 млн. Таможенная стоимость бывших в употреблении электромобилей составила – $730 млн. Чаще всего новые BEV завозили из Китая. Подержанные из США.

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

  • Китай - 12024 ед.;
  • Япония - 526 ед.;
  • Германия - 362 ед.;
  • Великобритания - 269 ед.;
  • Бельгия - 216 ед.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:

  • США - 13808 ед.;
  • Германия - 5847 ед.;
  • Корея - 4815 ед.;
  • Великобритания - 3497 ед.;
  • Китай - 2288 ед.
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