Сколько потратили украинцы на импорт электрических авто

Tesla Model Y
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По данным Госстата, с января по октябрь 2024 года в Украину было импортировано 50225 легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 млрд.
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Из этого количества новыми были 13684 авто., а 36541 – подержанные. На закупку новых электромобилей импортеры потратили $368 млн. Таможенная стоимость бывших в употреблении электромобилей составила – $730 млн. Чаще всего новые BEV завозили из Китая. Подержанные из США.
ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:
- Китай - 12024 ед.;
- Япония - 526 ед.;
- Германия - 362 ед.;
- Великобритания - 269 ед.;
- Бельгия - 216 ед.
Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.
ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:
- США - 13808 ед.;
- Германия - 5847 ед.;
- Корея - 4815 ед.;
- Великобритания - 3497 ед.;
- Китай - 2288 ед.