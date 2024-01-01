Скільки витратили українці на імпорт електричних авто

Tesla Model Y
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За даними Держстату, з січня по жовтень 2024 року в Україну було імпортовано 50225 легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила майже $1,1 млрд.
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З цієї кількості новими були 13684 авто., а 36541 – вживані. На закупку нових електромобілів імпортери витратили $368 млн. Митна вартість вживаних електромобілів становила – $730 млн. Найчастіше нові BEV завозили з Китаю. Вживані з США.
ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:
- Китай - 12024 од.;
- Японія - 526 од.;
- Німеччина - 362 од.;
- Велика Британія - 269 од.;
- Бельгiя - 216 од.
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США.
ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
- США - 13808 од.;
- Німеччина - 5847 од.;
- Корея - 4815 од.;
- Велика Британія - 3497 од.;
- Китай - 2288 од.