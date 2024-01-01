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Скільки витратили українці на імпорт електричних авто

Імпорт легкових електромобілів оцінено у понад $1 млрд. Найбільше машин привезли з Китаю та США.
У скільки обійшовся імпорт електричних авто - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo30 грудня, 15:18
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За даними Держстату, з січня по жовтень 2024 року в Україну було імпортовано 50225 легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила майже $1,1 млрд.

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З цієї кількості новими були 13684 авто., а 36541 – вживані. На закупку нових електромобілів імпортери витратили $368 млн. Митна вартість вживаних електромобілів становила – $730 млн. Найчастіше нові BEV завозили з Китаю. Вживані з США.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

  • Китай - 12024 од.;
  • Японія - 526 од.;
  • Німеччина - 362 од.;
  • Велика Британія - 269 од.;
  • Бельгiя - 216 од.

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

  • США - 13808 од.;
  • Німеччина - 5847 од.;
  • Корея - 4815 од.;
  • Велика Британія - 3497 од.;
  • Китай - 2288 од.
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